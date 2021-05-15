“الشهري” يكشف نصيحة المدرب “مينيز” قبل الدخول كبديل أمام العين

كشف لاعب النصر يحيى الشهري، عن نصيحة مدربه مانو مينيز قبل أن يقرر الدفع به كبديل أمام العين، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 27 لدوري المحترفين.
وقال الشهري بعد المباراة: “حققنا انتصارًا مهمًا في وقت صعب، خاصةً بعد شهر رمضان، ولكن استطعنا الخروج بالهدف المهم وهو الحصول على الثلاث نقاط”.
وأوضح، أن الفريق عانى من كثرة الإصابات الفترة الماضية وفي البطولة الآسيوية، ولكن اللاعبين الذين شاركوا أثبتوا قدراتهم.
وأشار إلى أن المدرب مينيز طلب منه الحفاظ على الكرة، والوصول لمرمى الخصم.
وبتلك النتيجة، رفع فريق النصر رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس بسلم ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد العين عند 20 نقطة في المركز السادس عشر. وفق “أخبار 24”.