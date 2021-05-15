بالفيديو والصور.. “ريمونتادا” الاتفاق تمنحه فوزاً غالياً على الشباب برباعية

حقق نادي الاتفاق فوزاً غالياً على الشباب بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ27 من دوري المحترفين.
وبدأ الشباب المباراة بهجوم مكثف، وأضاع فرصة خطيرة عن طريق المهاجم النيجيري أوديون إيغالو.
ورد نادي الاتفاق عن طريق تسديدة قوية بقدم، سليمان دوكارا تصدى لها حارس الشباب زيد البواردي.
واستغل الشباب خطأ لاعب الاتفاق علي هزازي، واستطاع إيغالو تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ11 من الشوط الأول.
وكاد علي هزازي أن يعدل الأمور، ولكنه أضاع فرصة مؤكدة للتسجيل على بُعد أمتار من مرمى نادي الشباب.
وحصل الشباب على ركلة جزاء بعد عرقلة البرازيلي سيبا، نال بسببها سنوسي هوساوي بطاقة صفراء، وحولها إيغالو للهدف الثاني في شباك نادي الاتفاق بالدقيقة 22.
وحاول نادي الاتفاق تقليص الفارق في أكثر من مناسبة، عن طريق دواكارا و الكويكبي حتى نجح المغربي وليد أزارو في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 39. وفق “أخبار 24”.
ونجح لاعب الاتفاق سليمان دوكارا مع بداية الشوط الثاني في تسجيل الهدف الثاني لنادي الاتفاق في الدقيقة 48، بعد تسديدة قوية خدعت حارس الشباب زيد البواردي.
وأضاف وليد أزارو الهدف الثالث لنادي الاتفاق في الدقيقة 68 بعد متابعة رائعة لعرضية محمد الكويكبي.
واستغل فابيو مارتينيز تمريرة إيغالو ليحولها في مرمى رايس مبولحي ويعدل النتيجة (3-3) في الدقيقة 75، لكن محمد الكويكبي سجل الهدف الرابع لنادي الاتفاق في الدقيقة 83 ليحسم نتيجة المباراة.
وبهذه النتيجة رفع نادي الاتفاق رصيده للنقطة 41 في المركز السادس، فيما توقف رصيد الشباب عند 48 نقطة في المركز الثاني.
⚽️ أهداف المباراة |#الاتفاق 4 : 3 #الشباب
#الاتفاق_الشباب pic.twitter.com/J7d5zJcODy
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 14, 2021