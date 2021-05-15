مينيز يعلق على فوز النصر وحالتي الطرد

أعرب المدير الفني لنادي النصر، المدرب البرازيلي مانو مينيز، عن سعادته عقب الفوز الثمين على حساب نادي العين.
وأكد مينيز، في تصريحات تلفزيونية للقنوات الرياضية السعودية، أن الفوز مهم للغاية لكسب ثقة الجمهور.
وأضاف المدرب البرازيلي أن فريقه بدأ المباراة بشكل ليس جيد، ولكن مع بعض التعديلات تحسن الأمر، رغم مواجهة ظروف صعبة بسبب حالتي الطرد. وفق “أخبار 24”.
وأشار مينيز إلى أن الهدف الذي أحرزه حمدالله مع نهاية الشوط الأول منح الفريق الثقة والهدوء قبل استكمال المباراة، مشيراً إلى أن حالتي الطرد لنور الدين أمرابط وعبدالرحمن الدوسري، كان يمكن تفاديهما ولكن سلوك اللاعبين أثناء سير المباراة لا يمكن التحكم به.
وحقق نادي النصر فوزاً غالياً على العين بنتيجة (2-0) ضمن الجولة الـ27 من دوري المحترفين.