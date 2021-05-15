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اخبار رياضية > العارضة أنقذت التحكيم.. “الصرامي” يعلق على تعادل الهلال مع الباطن
15/05/2021   2:52 م

العارضة أنقذت التحكيم.. “الصرامي” يعلق على تعادل الهلال مع الباطن

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علق المتحدث السابق لنادي النصر سعود الصرامي على تعادل الباطن مع الهلال في الجولة الـ 27 بدوري المحترفين.

وكتب الصرامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “الباطن تعادل مع المتصدر و هزم التحكيم ، بلنتي غير صحيح،
العارضة أنقذت التحكيم من مصادرة حق الباطن”.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الهلال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد الباطن إلى 30 نقطة. وفق “أخبار 24”.

وكان الشباب قد خسر مباراته أمام الاتفاق، مساء أمس الجمعة، بنتيجة 3-4، ليفشل الهلال في استغلال تلك الهدية ويفرط في الفوز والابتعاد بصدارة ترتيب جدول الدوري.

العارضة أنقذت التحكيم.. “الصرامي” يعلق على تعادل الهلال مع الباطن

اخبار رياضية
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