ضبط شخصين ارتكبا جريمة سطو مسلح على صيدلية بجدة

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، ضبط مواطنين لارتكابهما جريمة سطو مسلح على صيدلية بمحافظة جدة.
وأوضح المتحدث الإعلامي أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطنين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبا جريمة سطو مسلح على إحدى الصيدليات بمحافظة جدة، باستخدام مسدس، والاعتداء بالضرب على أحد الموظفين، وسرقة مبلغ مالي قدره أربعة آلاف ريال.
وأضاف أنه ضبط بحوزة المقبوض عليهما السلاح والمركبة المستخدمين في تنفيذ الجريمة، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.