استعرض فيلم وثائقي عرضته الهيئة العامة للغذاء والدواء، كواليس رحلة حصول المملكة على اللقاحات المُضادة لفيروس “كورونا”.
وعرض الفيلم الوثائقي، دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في وصول اللقاحات إلى المملكة، والمراحل التي مرت بها تلك الخطوة بداية من متابعة ما يجرى تسجيله من أبحاث عن اللقاحات حول العالم.
ونوه إلى أن الهيئة كانت على أهبة الاستعداد للدخول في مباحثات اللقاحات حول العالم، والتي بدأت من رصد حركات البحث التي تقوم بها مختلف شركات الدواء حول العالم.
ولفت إلى أن انضمام المملكة إلى التحالف العالمي للجهات الرقابية على الدواء ساهم في اختراق دوائر صناعة اللقاحات وما يدور فيها عالمياً، مبيناً أن تسجيل اللقاحات مر بعدة مراحل من بينها العملية التفتيشية على مكونات اللقاح.
وأشار إلى أن مختصي الهيئة يراقبون كل الإجراءات للتأكد من جودة اللقاح، وحتى وصول شحنات اللقاح وإخضاعها للاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة وجودة ومأمونية كل مكوناتها.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن تطور الإصابات والوفيات حول العالم كان شيئاً مخيفاً ومرعباً وكان يستلزم التوصل إلى اللقاحات، مشيراً إلى أن بداية التوصل للقاحات كانت عبارة عن بوادر أمل ونجاح وشعور غاية في الجمال.
وفق “أخبار 24”.