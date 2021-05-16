بينها تجارة بالعملات.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم المضبوطة خلال الأيام الماضية

استعرض الأمن العام، عدداً من الجرائم التي جرى القبض على مرتكبيها خلال الأيام القليلة الماضية.
وجاء في قائمة تلك الجرائم:
ـ القبض على مواطنين تورطا بالسطو المسلح على أحد المحلات التجارية وسرقة مبالغ مالية في محافظة القريات.
ـ ضبط مواطن و8 مقيمين من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية الأردنية جميعهم مخالفون لنظام الإقامة؛ لارتكابهم جرائم سرقة مركبات والمتاجرة وبيعها بعد تحريف أرقام هياكلها في الرياض، حيث قدرت قيمة المسروقات بأكثر من 8 ملايين ريال.
ـ الإطاحة بـ5 مقيمين من الجنسية اليمنية امتهنوا المتاجرة بالعملات المُزيفة وارتباطهم بشخص آخر في دولة عربية؛ للاحتيال على الضحايا في الرياض بعرض العملة بسعر أقل من سعر الصرف الفعلي. وفق “أخبار 24”.
ـ القبض على 8 مواطنين ومُقيم من الجنسية اليمنية يقودون دراجات نارية ومركبة بشكل متهور في أحد الشوارع دون مراعاة للسلامة المرورية في محافظة الرس.
ـ ضبط مواطن يتباهى بتعاطي المُسكر وحيازته بالرياض، وتوثّيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/lVs04tuCBW
— الأمن العام (@security_gov) May 15, 2021