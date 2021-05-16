"أمانة الرياض": 161 مقهى شيشة ومعسل تشرع أبوابها ابتداء من 5 شوال

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن 161 مقهى شيشة ومعسل تشرع أبوابها وسط إجراءات وقائية مشددة، ابتداء من 5 شوال.
وأوضحت الأمانة أن مراقبي الأمانة سيتحققون من التزام المنشآت بالبروتوكولات الخاصة بتقديم الشيشة والمعسل والتي يأتي من أبرزها، تحصين العاملين واقتصار الدخول على العملاء المحصنين، ومنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة وأماكن تقديم الطعام.
وأشارت الأمانة إلى أنه يجب على المقاهي الالتزام بترك مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين الطاولات، والاقتصار على الشيشة والمعسل ذات الاستخدام الواحد والتخلص منها بعد الاستخدام.
وفق “أخبار 24”.