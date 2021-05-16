فهد الهريفي يهدد باعتزال الوسط الرياضي بسبب النصر

هدد لاعب فريق النصر والمنتخب الوطني السابق، فهد الهريفي، باعتزال الوسط الرياضي، حال سجل النصر ثلاثة محترفين أجانب فقط في الموسم المقبل، بالإضاقة للاعب الأوزبكي مشاريبوف.
وقال “الهريفي”: “أنا داعم ومحب للإدارة وكلي عشم وأمل في عدم تكرار الأخطاء السابقة، ومنها فريق كبير له تاريخه وجماهيره يلعب طول الموسم باثنين أو ثلاثة فقط من الأجانب وغيره كامل”.
وأوضح نجم النصر السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لذلك أنا أعلن اعتزالي من الكتابة أو الكلام في الوسط الرياضي طوال الموسم القادم، إذا سجل النصر ثلاثة لاعبين غير الأوزبكي”. وفق “أخبار 24”.
انا داعم ومحب للادارة
وكلي عشم وامل في عدم
تكرار الاخطاء السابقة ومنها فريق كبير له تاريخه وجماهيره يلعب طول الموسم بإثنين او ثلاثة فقط من الاجانب وغيره كامل .
لذلك
انا اعلن اعتزالي من الكتابة او الكلام
في الوسط الرياضي طول الموسم القادم
اذا سجل النصر ثلاثة لاعبين غير الأوزبكي
— فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) May 15, 2021