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اخبار رياضية > لاعب الاتحاد يعتذر للجماهير.. ويكشف سبب استبعاده عن المباريات
16/05/2021   2:38 م

لاعب الاتحاد يعتذر للجماهير.. ويكشف سبب استبعاده عن المباريات

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وجه لاعب الاتحاد، عبدالرحمن اليامي، اعتذارًا إلى جماهير فريقه، بعد تعادله أمام ضمك، بهدف لمثله، ضمن الجولة الـ27 بدوري المحترفين، كاشفًا عن سبب استبعاده في بعض مباريات الموسم الجاري.

وقال “اليامي” في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية: “كانت توجد شائعات حول إصاباتي، حيث إنني لم أكن مصابًا باستمرار، ولكن تأثري بالرطوبة في جدة، بالإضافة إلى أسباب فنية بحسب المدير الفني كان السبب في ابتعادي”.

وأوضح: “أقدم اعتذاري شخصيًا على المستوى الذي ظهرت به في مباراة اليوم أمام ضمك، ونقدم اعتذارنا أيضًا كمجموعة، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل”. وفق “أخبار 24”.

وأشار “اليامي”: “كنت مصابًا بالفعل في بداية الموسم، والحمد لله تحسن وضعي على الصعيد الشخصي، وباقي المباريات كنت أجلس على دكة البدلاء.. وأحاول بقدر المستطاع أن أكون جاهزاً”.

لاعب الاتحاد يعتذر للجماهير.. ويكشف سبب استبعاده عن المباريات

اخبار رياضية
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