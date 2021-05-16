رئيس ضمك بعد التعادل أمام الاتحاد: “حسبنا الله ونعم الوكيل”

علق رئيس مجلس إدارة نادي ضمك، صالح أبو نخاع، على تعادل فريقه أمام نظيره الاتحاد، بهدف لمثله في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء السبت، ضمن الجولة الـ27 بدوري المحترفين.
وقال “أبو نخاع” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب انتهاء المباراة: “حسبنا الله ونعم الوكيل”، مع هاشتاق مباراة ضمك والاتحاد.
وكان لاعبو ضمك طالبوا حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لصالح فريقهم، مع نهاية الشوط الأول، إلا أن حكم المباراة قرر استمرار اللعب. وفق “أخبار 24”.
بهذه النتيجة رفع فريق الاتحاد رصيده إلى النقطة 47 في المركز الرابع، بجدول ترتيب فريق دوري المحترفين، بينما رفع ضمك رصيده إلى النقطة 29 في المركز الـ15.
حسبنا الله ونعم الوكيل🤲🏻🤲🏻#الاتحاد_ضمك
— صالح ابونخاع (@salehabunkaah) May 15, 2021