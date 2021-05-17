مواطن يتهم مستشفى في القريات بالتسبب في وفـاة زوجته وجنينها.. ويروي القصة

تقدم مواطن بمحافظة القريات، بشكوى إلى الجهات المعنية يتهم فيها أحد المستشفيات بالتسبب في وفـاة زوجته وجنينها جراء خطأ طبي.
وقال المواطن ويُدعى عمر العنزي، إن زوجته أثير الكويكبي راجعت مستشفى القريات يوم الثلاثاء الماضي؛ بسبب معاناتها من آلام في أسفل الظهر علماً بأنها حامل.
وأضاف أن الأطباء أبلغوا زوجته بأن الجنين الذي تحمله متـوفي، قبل أن يتم نقلها إلى قسم النساء والولادة الذي رفض الأطباء فيه إجراء أي شيء لها نحو ساعتين بزعم الاشتباه في إصابتها بـ”كورونا”.
ونوه إلى أنه بعد إهمال حالة زوجته اتضح من خلال مسحة “كورونا” عدم إصابتها بالفيروس، ليقرر الأطباء إعطائها حقنة “فولتارين” لخفض درجة حرارتها.
ولفت إلى أنه جرى إعطائها أيضاً حقنة طلق صناعي لإنزال الجنين، لكن حدث بعد ذلك نزيف شديد لها خلال إنزال الجنين منها، ومن ثم تدهورت حالتها واستمرت فترة النزيف الحاد أكثر من نصف ساعة دون تدخل من الأطباء.
وأشار العنزي وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن الأطباء أخبروه بضرورة إجراء جراحة استئصال رحمها لإنقاذ حياتها، ليوافق على الفور أملاً في تعافيها، مبيناً أن العملية استغرقت أكثر من ثلاث ساعات وجرى إعطاؤها أكياس دمـ.
وبيّن أن الطبيب أبلغهم بعد ذلك بنجاح عملية استئصال الرحم، لكن حالة المريضة غير مستقرة وتحتاج إلى العناية المشددة، قبل أن يبلغوه في اليوم التالي بوفاتها بعد تدهور حالتها.
وكشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات، عن اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة للتعامل مع القضية، مع تشكيل لجان طبية من عدة تخصصات لاستكمال الإجراءات النظامية حيال تلك الشكوى.