ضبط تجمع مخالف في الباحة والقبض على شخصين أطلقا النار في ذات التجمع

ضبطت الجهات المختصة في منطقة الباحة تجمعاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، أنه تم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.
وأضاف أنه تم القبض على شخصين قاما بإطلاق النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهما في ذات التجمع المخالف.
وتابع أن المتورطان هما مواطنان في العقدين الثالث والرابع من العمر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وجرى إحالتهما إلى فرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.