شهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم (الإثنين)، بدأ أولى الرحلات الدولية المتجهة إلى مطار سراييفو الدولي، وذلك مع دخول قرار رفع تعليق السفر للخارج حيز التنفيذ.
وأعرب عدد من المسافرين عن شكرهم وتقديرهم للجهات ذات العلاقة على التسهيلات المقدمة لهم في المطار، معبرين عن رضاهم بعودة الطيران الدولي إما لاستكمال الدراسة، أو للعمل، أو للقاء أهاليهم خارج المملكة.
يُشار إلى أن هيئة الطيران المدني أصدرت دليلا إرشاديا محدثا للمسافرين أبرزت من خلاله اشتراط تطبيق “توكلنا” عند الدخول إلى المطار، وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر ووفقا للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة.
#فيديو_واس
بدء أولى الرحلات الدولية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.#واس_عام pic.twitter.com/SoossVl006
— واس العام (@SPAregions) May 17, 2021
وفق “أخبار 24”.