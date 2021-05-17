توافدت أعداد من المُسافرين إلى الخارج لمطارات ومنافذ المملكة؛ عقب دخول قرار رفع تعليق السفر حيز التنفيذ.

وشهد مطارا الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبدالعزيز بجدة، توافد المُسافرين إلى الخارج لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية.

وأنهت المطارات والمنافذ، الإجراءات الخاصة بالمُسافرين بطريقة مُنظمة؛ في إطار الإجراءات والاشتراطات المُعلن عنها.

توافد المُسافرين إلى الخارج لمطارات ومنافذ المملكة

توافد المُسافرين إلى الخارج لمطارات ومنافذ المملكة

توافد المُسافرين إلى الخارج لمطارات ومنافذ المملكة

توافد المُسافرين إلى الخارج لمطارات ومنافذ المملكة

وفق “أخبار 24”.