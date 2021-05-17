تكدست أعداد كبيرة من الراغبین في السفر إلى البحرين بجسر الملك فھد، بعد دخول قرار رفع تعلیق السفر حیز التنفیذ.
وأظھر البث المباشر للجسر، عدة طوابير للسيارات المتوقفة أمام نقاط التفتيش في جوازات الجسر في انتظار السماح لها بالعبور.
ولمتابعة آخر التطورات بجسر الملك فهد يمكن متابعة البث المباشر التالي:
شاهد.. لقطات علوية لجسر الملك فهد الذي يربط بين #السعودية و #البحرين ترصد الكثافة المرورية قبيل ساعة ونصف من فتح المنافذ
عبر:@ahalosaimi pic.twitter.com/EjMMRl5nss
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 16, 2021
فيديو | زحام لافت.. دقائق قبل فتح منفذ #جسر_الملك_فهد للسفر إلى #البحرين أمام المواطنين#الإخبارية pic.twitter.com/bBJb2fph6y
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 16, 2021
وفق “أخبار 24”.