تكدست أعداد كبيرة من الراغبین في السفر إلى البحرين بجسر الملك فھد، بعد دخول قرار رفع تعلیق السفر حیز التنفیذ.

وأظھر البث المباشر للجسر، عدة طوابير للسيارات المتوقفة أمام نقاط التفتيش في جوازات الجسر في انتظار السماح لها بالعبور.

ولمتابعة آخر التطورات بجسر الملك فهد يمكن متابعة البث المباشر التالي:


 

وفق “أخبار 24”.