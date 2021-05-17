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أخبار محلية > “الداخلية”: شرطان للسماح بسفر المواطنين إلى البحرين
17/05/2021   9:39 ص

“الداخلية”: شرطان للسماح بسفر المواطنين إلى البحرين

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صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 20 رمضان 1442هـ الموافق 2 مايو 2021م، بشأن اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، فقد تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى البحرين وفق عدة اشتراطات.

وأوضح المصدر أن الاشتراطات تضمنت أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، وأن تكون حالتهم الصحية في تطبيق “توكلنا” محصّنًا، أي أنه أكمل جرعات لقاح “كوفيد 19” أو محصّنًا متعافي، ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.

وأضاف أنه يُستثنى من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.

وشدّد على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، وتطبيق البروتوكولات المعتمدة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة “وقاية”، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

“الداخلية”: شرطان للسماح بسفر المواطنين إلى البحرين

أخبار محلية
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