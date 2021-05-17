“هدف” يدعم توظيف أكثر من 26 ألف مواطن ومواطنة للعمل بالقطاع الخاص في أبريل

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ممثلاً في المرصد الوطني للعمل، عن دعم توظيف 26311 شابًا وشابة، التحقوا بالعمل في 8682 منشأة في القطاع الخاص، وذلك في شهر أبريل 2021م.
وأبان الصندوق أن عدد المستفيدين الذكور من خدمات وبرامج دعم التوظيف خلال شهر أبريل الماضي بلغ 12141 يمثلون ما نسبته 46%، بينما وصل عدد المستفيدات الإناث إلى 14170 يمثلن ما نسبته 54%.
وأشار إلى أن منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة الـ13 في أعداد مَن وُظِّفوا في شهر أبريل بواقع 10354 موظفاً وموظفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ5746 موظفاً وموظفة، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثالثاً بنحو 4001، وتوزعت الأعداد الأخرى لمن وُظِّفوا في منشآت القطاع الخاص على بقية مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.