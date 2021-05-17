تعرّف على الأسماء المعتمدة لرئاسة الاتحادات الرياضية حتى 2024

اعتمد وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التشكيل الجديد لعدد من مجالس إدارات الاتحادات واللجان والروابط الرياضية للدورة الانتخابية (2021 – 2024).
وقدم “الفيصل” التهنئة لكل رؤساء الاتحادات واللجان والروابط الرياضية السعودية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات القيادة والشارع الرياضي السعودي.
وتم تعيين الأمير سعود بن خالد بن عبد الله، رئيساً لاتحاد الرماية للدورة الأولمبية الجديدة، والأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيساً لاتحاد الفروسية، وياسر الرميان رئيساً لاتحاد الغولف، وفيصل الخميسي رئيساً للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.
وعين محمد الحربي رئيساً لاتحاد رفع الأثقال، ومحمد بن سامي رئيساً لاتحاد الجيوجتسو، والأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيساً لاتحاد الرياضة للجميع، والأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيساً لاتحاد السيارات والدراجات النارية، وعبد العزيز الجليدان رئيساً لاتحاد فنون القتال المتنوع، وعمرو زيدان رئيساً لاتحاد البولو، وعمرو المدني رئيساً لاتحاد المنطاد، ومحمد القنباز رئيساً للجنة السعودية للرقابة على المنشطات.
وأعلنت الأولمبية عن تعيين الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيساً لاتحاد الرياضات الإلكترونية، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيساً لاتحاد الرياضة البحرية والغوص، وأحمد الطباع رئيساً لاتحاد الرياضات الشتوية، ونايف بن محمد رئيساً لاتحاد كرة القاعدة والكرة الناعمة، ومحمد المنديل رئيساً لاتحاد الهوكي، ويزيد الرشيد رئيساً لاتحاد الكروس.
وتم تعيين الأمير سعود بن مشعل بن محمد رئيساً لاتحاد الكريكت، والأمير فهد بن جلوي رئيساً لاتحاد الهجن، وأحمد القضماني رئيساً لاتحاد السباحة، ومشرف الشهري رئيساً لاتحاد الكاراتيه، وغسان طاشكندي رئيساً لاتحاد كرة السلة، وفاضل النمر رئيساً لاتحاد كرة اليد. وفق “أخبار 24”.
فيما تم تعيين الأمير فهد بن منصور بن سعد، رئيساً لاتحاد الملاكمة التايلندية، والأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان رئيساً لاتحاد كرة المناورة، وعبد الله البار رئيساً لاتحاد كرة الطاولة، وأريج مطبقاني رئيساً لاتحاد التنس، وعلي الدجاني رئيساً للرقبي، ومقرن المقرن رئيساً للريشة الطائرة، والأمير يزيد بن خالد بن فهد رئيساً لاتحاد التسلق والهايكنج، وعمر الحجيلان رئيساً لرياضات المغامرات، وعبد الله الوحشي رئيساً لاتحاد الشطرنج، وأحمد بن ناصر رئيساً لاتحاد الطب الرياضي، وأحمد الصبان رئيساً لاتحاد المبارزة، وعبد الله الحربي رئيساً لاتحاد الملاكمة.
وعين حسام المدني رئيساً لاتحاد الطيران الشراعي والهوائي، وناصر الدغيثر رئيساً لاتحاد الخماسي الحديث، وعبد العزيز السويكت رئيساً لاتحاد الكانو والكاياك، وسليمان الجلعود رئيساً لاتحاد الثقافة الرياضية، وعبد الملك الشثري رئيساً لاتحاد البولينج، وأحمد الشمري رئيساً لاتحاد الإنقاذ والسلامة المائية.
وترأست الأميرة غادة بنت عبد الله بن جلوي اللجنة السعودية لكرة الشبكة، وأيمن الراشد رئيساً لاتحاد كمال الأجسام، وخالد الزغيبي رئيساً لاتحاد كرة الطائرة، وحبيب الربعان رئيساً لاتحاد ألعاب القوى، وشداد العمري رئيساً لاتحاد التايكوندو، وعبد الله الوثلان رئيساً لاتحاد الدراجات، ونوف المروعي رئيساً للجنة اليوغا، والمهندس باسم زارع رئيساً للجنة السعودية للأيكيدو، وعلي الشيخي رئيساً للجنة السعودية لكرة قدم الطاولة «فرفيرة»، والمهندس عبد الله الغليقة رئيساً للجنة الطبق الطائر، وأحمد الغامدي رئيساً للجنة رياضات القوة، وعبد الله النشار رئيساً للجنة سباق الحمام الزاجل.
فيما ترأس عبد الرحمن بن خثيله اللجنة السعودية للسامبو، وريم الفقير رئيساً للجنة الألعاب الشعبية، ومحمد القحطاني رئيساً للجنة السعودية للووشو، وعبد الرحمن الشهري رئيساً للجنة الكيوكوشن، وحاتم الحربي رئيساً لرابطة الحكام، وهادي صوعان رئيساً للرابطة السعودية للاعبين الأولمبيين، وعلي الزهراني رئيساً للرابطة السعودية للمدربين.