قد أبقى مع شباب الأهلي.. “مشاريبوف” يثير قلق الجماهير بشأن عودته إلى النصر

أثار محترف فريق النصر، المعار إلى صفوف فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، قلق الجماهير، بعدما تحدث عن مستقبله خلال الفترة المقبلة.
وقال “مشاريبوف”، في تصريحات لـ”العربية”، إن وكيل أعماله سيزور دبي مساء الإثنين؛ من أجل الدخول في مفاوضات حول إمكانية استمراره مع الفريق، أو العودة إلى النصر، الذي أعاره إلى النادي الإماراتي في الانتقالات الشتوية الماضية.
وعن مستقبله، أوضح اللاعب صاحب الـ (27 عاما): “سعيد بالتتويج بلقب كأس رئيس الإمارات، وتحقيق البطولة الثانية مع الفريق.. ويوم الإثنين سيأتي وكيل أعمالي إلى دبي من أجل الحديث مع شباب الأهلي”.
وأشار اللاعب: “لا أعرف شيئا عن مستقبلي، ستتضح الصورة يوم الإثنين أو الثلاثاء.. أنا سعيد بتجربتي مع شباب الأهلي، وأيضا بتفاعل جماهير النصر معي، والأمور ستتضح في غضون الأيام المقبلة، وكل شيء ممكن، لكن ربما أبقى مع شباب الأهلي”. وفق “أخبار 24”.
وتعاقد النصر مع الجناح الأوزبكي في الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يعيره إلى الفريق الإماراتي، الذي حقق معه مشاريبوف، مساء الأحد، كأس رئيس الإمارات، ليضيفه إلى لقب كأس الخليج العربي الذي سبق وفاز به مع شباب الأهلي مؤخرا.