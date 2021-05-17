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اخبار رياضية > الاتحاد يقرر الاستغناء عن “كاريلي”.. والتفاوض مع مدرب أوروبي لخلافته
17/05/2021   1:11 م

الاتحاد يقرر الاستغناء عن “كاريلي”.. والتفاوض مع مدرب أوروبي لخلافته

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كشفت مصادر صحفية اليوم الإثنين، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، حسم مصير المدير الفني للفريق، المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، خلال الموسم الكروي الجديد (2021-2022).

وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الميدان الرياضي”، إن إدار أنمار الحائلي، قررت الاستغناء عن “كاريلي”، مع نهاية الموسم الجاري، وإنه لن يقود الفريق بالموسم الجديد.

وأوضحت المصادر، أن إدارة الاتحاد، بقيادة الحائلي، دخلت على خط المفاوضات مع مدرب أوروبي لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وتجهيز معسكر إعدادي للفريق بعد نهاية الموسم.

وقاد “كاريلي” فريق الاتحاد في 40 مباراة في الدوري والكأس، فاز في 17 مباراة، وتعادل في 14، وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 62 هدفًا، فيما استقبل 41 هدفًا.

الاتحاد يقرر الاستغناء عن “كاريلي”.. والتفاوض مع مدرب أوروبي لخلافته

اخبار رياضية
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