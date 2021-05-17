عرض مغرٍ من الريان القطري لخطف “أمرابط”.. وعقبة تقف أمام محترف النصر

كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن نادي الريان القطري، دخل في مفاوضات جادة للظفر بخدمات محترف فريق النصر، اللاعب المغربي نور الدين أمرابط.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”، إن الريان قدم عرضًا للاعب المغربي لمدة عام، مع أفضلية التجديد لموسم آخر، براتب سنوي يقارب ثلاثة ملايين دولار.
وأوضحت المصادر، أن أمرابط يدرس العرض بشكل جدي وسط مخاوف من حديث البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي معه.
وكان مدرب المنتخب المغربي اشترط استمرار أمرابط مع النصر أو الانتقال إلى أوروبا، محذرا إياه من اللعب في الدوريات الخليجية أو العربية حتى لا يصبح مجرد مشجع في المدرجات في حال التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.
في المقابل، أشار مصدر مقرب من أمرابط إلى أنه يرغب في المشاركة مع منتخب بلاده في المونديال، ما يجبره على التريث حتى نهاية الموسم لمعرفة مستقبله مع ناديه النصر كخيار أول، إضافة إلى نهاية الدوري الإسباني للدرجة الأولى كونه يعد خيارا ثانيا، قبل الرد على عرض الريان.