بالفيديو.. “غوميز” ينافس نجمي الفيصلي والوحدة على هدف الجولة الـ27 بدوري المحترفين

استقرت اللجنة الفنية بدوري المحترفين، اليوم الأحد، على اختيار أجمل 3 أهداف تم تسجيلها خلال الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي انتهت منافساتها أمس السبت.
واختارت اللجنة، وفقًا لحساب دوري المحترفين، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هدف محترف فريق الهلال غوميز، في شباك مرمى فريق الباطن، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.
كما تم اختيار هدف نجم الفيصلي محمد الصيعري، في شباك نظيره أبها، وجاء الهدف الثالث لصالح نجم فريق الوحدة أيمن الخلف، في مرمى شباك نظيره الفتح. وفق “أخبار 24”.
محمد الصيعـري🇸🇦
أيـمـن الـخـليــف🇸🇦
بافيتيمبي غـوميز🇫🇷
— أجمل 3 أهداف في الجولة الـ27 باختيار اللجنة الفنّية في @SPL 😍⚽️. pic.twitter.com/NHQb9sA7dL
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 16, 2021