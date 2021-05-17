استأنف لاعبو فريق الهلال، مساء اليوم الأحد، تدريباتهم، استعدادا للمواجهة المقبلة ضد نظيره الأهلي، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الـ28 من بطولة دوري المحترفين.
وكان المدير الفني للهلال، المدرب البرتغالي جوزيه مورايس، قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس.
وواصل ثلاثي الفريق جانغ هيون سو، وعبد الله عطيف، وفواز الطريس، برامجهم التأهيلية بأداء تدريبات بدنية ولياقية.
فيما أجرى محمد البريك الظهير الأيمن للفريق، جلسة علاجية في العيادة الطبية بمقر النادي، ويؤدي الهلال مساء الغد مرانه الرئيسي لمباراة الأهلي الأربعاء المقبل.
وتركزت الحصة التدريبية للفريق اليوم الأحد، على الجوانب اللياقية والفنية، في حضور رئيس مجلس إدارة الهلال فهد بن نافل.
وفق “أخبار 24”.