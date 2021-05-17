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اخبار رياضية > رئيس الأولمبية يعتمد التشكيل الجديد لمجالس إدارة الاتحادات واللجان الرياضية
17/05/2021   1:11 م

رئيس الأولمبية يعتمد التشكيل الجديد لمجالس إدارة الاتحادات واللجان الرياضية

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اعتمد وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التشكيل الجديد لعدد من مجالس إدارات الاتحادات واللجان والروابط الرياضية السعودية للدورة الانتخابية 2021 – 2024م.

وقدم “الفيصل” التهنئة لكافة رؤساء الاتحادات واللجان والروابط الرياضية السعودية، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والشارع الرياضي السعودي.

وكان وزير الرياضة قد وجه مطلع الشهر الحالي الدعوة بعقد الجمعية العمومية الـ24 لأعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية يوم الأحد الموافق 23 مايو الجاري، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض. وفق “أخبار 24”.

رئيس الأولمبية يعتمد التشكيل الجديد لمجالس إدارة الاتحادات واللجان الرياضية

اخبار رياضية
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