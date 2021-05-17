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اخبار رياضية > رسالة خاصة من النصر لمحترفه المعار “مشاريبوف” بعد تتويجه بكأس رئيس الإمارات
17/05/2021   1:10 م

رسالة خاصة من النصر لمحترفه المعار “مشاريبوف” بعد تتويجه بكأس رئيس الإمارات

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وجه نادي النصر، رسالة تهنئة، إلى محترفه المعار إلى صفوف فريق شباب الأهلي دبي، اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، بعد تتويجه بلقب كأس رئيس الإمارات.

ونشر النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة للاعب، وعلق عليها: “نبارك لأشقائنا شباب الأهلي تحقيقهم لقب كأس رئيس الدولة، كما نبارك لنجمنا الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف”.

واستطاع “مشاريبوف”، حصد لقب كأس رئيس الإمارات،، بعد فوز فريقه شباب الأهلي، على نظيره النصر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية اليوم الأحد. وفق “أخبار 24”.

وتعاقد النصر مع الجناح الأوزبكي في الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يعيره إلى الفريق الإماراتي، الذي حقق معه، كأس رئيس الإمارات، ليضيفه إلى لقب كأس الخليج العربي الذي سبق وفاز به مع شباب الأهلي مؤخرا.

رسالة خاصة من النصر لمحترفه المعار “مشاريبوف” بعد تتويجه بكأس رئيس الإمارات

اخبار رياضية
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