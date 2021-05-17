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أخبار محلية > جوازات جسر الملك فهد: تم إعادة من لا تنطبق عليهم اشتراطات السفر.. و27 مسارًا لخدمة المغادرين على مدار 24 ساعة
17/05/2021   9:31 م

جوازات جسر الملك فهد: تم إعادة من لا تنطبق عليهم اشتراطات السفر.. و27 مسارًا لخدمة المغادرين على مدار 24 ساعة

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كشف مدير جوازات جسر الملك فهد، العقيد ضويحي السهلي، آلية تفويج المسافرين إلى البحرين خلال الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا بعد إعلان وزارة الداخلية عن بعض الاشتراطات الخاصة بالسفر للبحرين.

وأوضح خلال حديثه لـ”الإخبارية”، أن تم إفهام التعليمات الجديدة الخاصة بالسفر للموظفين، مؤكدًا أن من انطبقت عليه الاشتراطات توجه مباشرة إلى البحرين بشكل سلس ودون إشكاليات.

وذكر أنه تم إضافة 10 مسارات للمغادرين، ليصبح إجمالي عدد المسارات المتاحة لخدمتهم 27 مسارًا، تعمل جميعها على مدار 24 ساعة لخدمة المغادرين، كما أوضح أن الأشخاص الذين لم تنطبق عليهم اشتراطات السفر أبدوا تجاوبًا واضحًا مع الجوازات في تنفيذ القرار. وفق “أخبار 24”.

وكانت الداخلية قد أعلنت عددًا من الاشتراطات لسفر المواطنين إلى البحرين، من بينها ألا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وأن تكون حالتهم الصحية عبر تطبيق “توكلنا” محصنًا.

جوازات جسر الملك فهد: تم إعادة من لا تنطبق عليهم اشتراطات السفر.. و27 مسارًا لخدمة المغادرين على مدار 24 ساعة

أخبار محلية
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