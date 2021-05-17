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أخبار محلية > بالتزامن مع ذكرها .. أماكن شهدت سير الملك عبد العزيز ورجاله في رحلتهم لاسترداد الرياض قبل 123 عاما
17/05/2021   9:30 م

بالتزامن مع ذكرها .. أماكن شهدت سير الملك عبد العزيز ورجاله في رحلتهم لاسترداد الرياض قبل 123 عاما

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يحل اليوم (الإثنين) الموافق 5 شوال ذكرى استرداد الملك عبد العزيز آل سعود الرياض، ورحلة تأسيسه للمملكة العربية السعودية، وذلك قبل 123 عامًا.

واستعرضت دارة الملك عبد العزيز مقتطفات تاريخية مهدت لهذا الحدث، حيث ذكرت أن الملك عبد العزيز ورجاله خرجوا من الكويت في ربيع الثاني عام 1319هـ متجهين إلى الأحساء.

وانطلق الملك عبد العزيز باتجاه الرياض، وأرسل الطلائع لجمع المعلومات، وفي رجب اتجه إلى “حرض” ومنها إلى “يبرين”، ووصل في شهر شعبان إلى رمال “الجافورة” وأقام فيها متخفيًا 50 يومًا. وفق “أخبار 24”.

وفي شهر رمضان خرج الملك عبد العزيز وورد ماء “الزرنوقة” ثم مر على آبار “ويسة”، واتجه جنوباً نحو آبار “حرض”، ووصل في ليلة العيد إلى ماء “أبو جفان”، ووصل في 4 شوال إلى ضلع “الشقيب” ثم انطلق برجاله إلى الرياض، حيث تمكن من فتح باب المصمك، وقُتل أمير الرياض حينها عجلان بن محمد العجلان.

بالتزامن مع ذكرها .. أماكن شهدت سير الملك عبد العزيز ورجاله في رحلتهم لاسترداد الرياض قبل 123 عاما

أخبار محلية
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