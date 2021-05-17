بالفيديو.. رسمياً.. النصر يتعاقد مع البرازيلي تاليسكا بعد صراع مع الهلال

نجحت إدارة نادي النصر برئاسة، مسلي آل معمر في حسم صفقة قوية بالتعاقد مع لاعب جوانجزو إيفرجراند الصيني، البرازيلي، أندرسون تاليسكا.
ونشر حساب النصر عبر “تويتر” مقطع فيديو قدم من خلاله نجم الفريق الجديد، أندرسون تاليسكا وهو يحمل قميص النادي.
وحسم النصر التعاقد مع تاليسكا بعقد لمدة 3 سنوات، بعدما ارتبط اللاعب بمفاوضات قوية مع نادي الهلال خلال الفترة الماضية، لكن إدارة مسلي آل معمر حسمت الأمر. وفق “أخبار 24”.
العالمي مكااااانه في #العالمي 😂💛 pic.twitter.com/7tNE06bmLX
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 17, 2021