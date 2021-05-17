شركة لينوفو تشكر مواطنًا اكتشف ثغرة أمنية في أحد منتجاتها

وجهت شركة “لينوفو” العالمية للتكنولوجيا والحواسيب، الشكر للمواطن حمود الهلماني، بعد تمكنه من اكتشاف ثغرة أمنية في أحد المنتجات الخاصة بها.
وقالت “لينوفو” في خطابها إن جهود الهلماني في الإبلاغ عن الثغرة الأمنية جاءت في الوقت المناسب، وساعدت في تحسين المستوى العام للأمان في الشركة.
وقال الهلماني لـ”أخبار 24″، إنه بعد البحث في السيرفرات الخاصة، وجد ثغرة في أحدها، مضيفًا أنه قام بإبلاغ الشركة بوجود تلك الثغرة، وقامت الشركة بمراجعتها وأرسلت إليه مرة أخرى لحلها.
وأوضح أنه يشعر بالسعادة عند اكتشافه لأي ثغرة جديدة، مشيرًا إلى أنه اكتشف العديد من الثغرات السابقة لدى شركات عالمية مثل هواوي وأبل وجوجل.