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أخبار محلية > بالفيديو.. ما قصة المصلى المعلق بفيفاء الذي انتشرت صوره على مواقع التواصل؟
18/05/2021   8:42 ص

بالفيديو.. ما قصة المصلى المعلق بفيفاء الذي انتشرت صوره على مواقع التواصل؟

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تحدث تقرير عن قصة المصلى المعلق على جبال محافظة فيفاء بمنطقة جازان، والذي لقيت صوره خلال تأدية المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.  

وأشار التقرير وفقاً لـ “الإخبارية”، إلى أن المصلى تابع لجامع يسمى جامع كرعان، وهو جامع قديم عمره أكثر من 340 سنة، ويتميز بإطلالته المميزة وطبيعته الساحرة، ما جعله جاذباً للزوار وسكان المحافظة.  

وأوضح أن صور المصلى تنتشر كل عام مع كل مناسبة كبيرة لكنها لقيت صدى أكبر هذا العام؛ حيث جذبت طبيعة الجبال الساحرة وشكل المصلى وهو مطل على الجبال انتباه مستخدمي مواقع التواصل. وفق “أخبار 24”.

ويتميز جامع كرعان بتصميمه المعماري الفريد، حيث بني على الطراز القديم من الحجر وصنع سقفه من الأخشاب القديمة، وتقام به صلاة الجمعة حيث يقف الخطيب في المحراب لعدم وجود منبر بالجامع. 

 

بالفيديو.. ما قصة المصلى المعلق بفيفاء الذي انتشرت صوره على مواقع التواصل؟

أخبار محلية
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