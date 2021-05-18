نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “المنيع”: رأيت دموع الملك عبدالعزيز عندما تحدث لنا حينما كنا طلابا بالمعهد العلمي قبل 69 عاما
18/05/2021   2:06 م

“المنيع”: رأيت دموع الملك عبدالعزيز عندما تحدث لنا حينما كنا طلابا بالمعهد العلمي قبل 69 عاما

+ = -
638

روى عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، قصة اللقاء الذي جمعه مع الملك عبدالعزيز، وعدد من الطلاب ومعلمي المعهد العلمي قبل ما يقارب 70 عاما.

وذكر، خلال استضافته في برنامج “الليوان” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن الملك عبدالعزيز دعا المدير العام للمعهد حينها، الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ، وأساتذة وجميع طلاب المعهد إلى مجلسه.

ولفت إلى أن اللقاء حدث في عام 1373هـ، حيث أعد الملك مجلسًا كبيرًا في البديعة، وبلغت مساحته 40 مترا في 20 مترا، مضيفا أنه رأى دموع الملك تتهلهل عندما تحدث معهم. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الملك عبدالعزيز وجه إليهم نصائح لقرابة نصف ساعة بشأن ضرورة تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف منه، داعيا إياهم لحماية دينهم وأخلاقهم ووطنهم.

“المنيع”: رأيت دموع الملك عبدالعزيز عندما تحدث لنا حينما كنا طلابا بالمعهد العلمي قبل 69 عاما

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885153972.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.