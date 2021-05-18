“الأرصاد” ينبه من أمطار رعدية على بعض المناطق .. ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، تنبيهات بأمطار رعدية وسحب مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مناطق المملكة، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق، عسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 7 مساءً.
وأبان أن أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، والشرقية، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحاً وتنتهي الساعة 5 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن محافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ونجران، ويدمة بمنطقة نجران، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية يصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.