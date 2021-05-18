أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم (الثلاثاء)، محاولة تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل سقف مقطورة شاحنة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية، النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن إحباط المحاولة بعد أن تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي.
وأشار إلى أنه تم القبض على المتورطين في محاولة التهريب بمحافظة جدة ومدينة الرياض، وهم (3) متهمين، مقيمان من الجنسيتين السودانية والسورية ونازح.
وأضاف أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.