الكشف عن سيارة “كيا” الجديدة.. وهذه مواصفاتها

منحت شركة “كيا” سيارتها “K9” تصميمًا جديدًا لتوفير الراحة والرفاهية للسائق والركاب، فضلا عن تزويدها بأنظمة وتقنيات متطورة.
وأصبحت الواجهة الأمامية للسيارة أكثر بروزا وملفتة للأنظار، في حين حصلت الواجهة الخلفية على شريط مضيء مميز على كامل عرضها تقريبًا.
وأتاحت الشركة إمكانية التحكم بوضعية المقاعد فضلا عن تزويدها بأنظمة تبريد وتدفئة عن بعد، كما يتوافر في السيارة أنظمة تكييف متطورة يمكنها توزيع الهواء والتحكم بدرجة حرارته بشكل مستقل بالنسبة لكل راكب.
وتتميز السيارة الجديدة بشاشة لمسية كبيرة للتحكم في أنظمة الملاحة وأنظمة الصوت، وضبط أقسامها لمراقبة عدادات السرعة ومراقبة محيط المركبة عبر الكاميرات.
كما تأتي السيارة بأنظمة شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وأنظمة لتشغيل المحرك، وأنظمة أخرى للحفاظ على المسار وتثبيت السرعة على طرقات السفر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرق.
وفق “أخبار 24”.