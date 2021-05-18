منتقدا تدخلهم في غير تخصصاتهم.. كاتب: الأطباء الاستشاريون وجودهم في “تويتر” أكثر من أماكن عملهم

انتقد الكاتب الصحفي محمد الأحيدب تقصير بعض الأطباء الاستشاريين في أداء مهامهم المنوطة بهم، وتفرغهم للنصح في مجالات بغير تخصصاتهم على مواقع التواصل وأبرزها “تويتر”.
وأوضح الأحيدب في مقال له، في صحيفة “الرياض” أن وجود الأطباء الاستشاريين في “تويتر” أصبح أكثر من وجودهم في عياداتهم وفي غرف العمليات في المستشفيات الحكومية.
وقال: إن عبارة (استشاري ينصح) تتكرر كثيرا في أخبار (تويتر) وفي عناوين الصحف الإلكترونية، مؤكدا أن النصح جيد، لكن عندما يكون في مجال التخصص الدقيق وليس في تخصصات أخرى.
وأشار إلى أن الطبيب الاستشاري يجب أن تذهب استشارته أولا للطبيب المتدرب والطبيب الأقل درجة وخبرة ليكون مرجعية مهنية وربما علمية في هذا المجال، ويقوم بالتدخلات الطبية والإجراءات أمامهم، معربا عن أسفه لعدم حدوث هذا، حيث قال إن “المستشفيات الخاصة والأهلية خطفت وقت الاستشاري الحكومي من المستشفى الحكومي بطريقة غير مشروعة ولا نظامية ولا مدفوعة المقابل لمؤسسات الدولة”.
ولفت إلى أن الجديد فيما وصفه بـ”بظاهرة الفساد” تلك، هو أن بعض الاستشاريين يريد أن يكسب مزيدا من الأضواء الإعلامية، ومزيدا من المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحصول على شهرة تجذب الزبائن، حيث يحث المستشفى الخاص على الاتفاق (غير المشروع) معه على فتح عيادات في الخاص على حساب وقت المستشفى الحكومي وأثناء دوامه الرسمي فحرم منه المريض الحكومي والطبيب الجديد والمتدرب. وفق “أخبار 24”.
وأكد الأحيدب، أن الاستشاري أصبح ينصح في غير مجال تخصصه، قائلا إنه “أصبح يفضح ولا ينصح”، مضيفا: “تجد الاستشاري النفسي ينصح في قضايا اجتماعية صرفة وربما شرعية، وتجد استشاري القلب يتنمر على أخصائي التغذية ويحذر من غذاء أو ينصح بآخر رغم أن للتغذية خبيرها المتخصص، لكنه في “تويتر” يتنمر على التخصص وأهله، وتجد استشاري الجلدية ينصح في أمور الجراحة والسمنة، واستشاري العيون ينصح في أمراض الدّم”.