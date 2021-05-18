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أخبار محلية > للراغبين في السفر.. اتبعوا هذه التمارين المفيدة لأجسامكم أثناء الرحلة
18/05/2021   6:09 م

للراغبين في السفر.. اتبعوا هذه التمارين المفيدة لأجسامكم أثناء الرحلة

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يخطط بعض المواطنين، بالتزامن مع رفع قيود السفر في المملكة، لرحلات إلى دول ومناطق أخرى لأسباب شخصية أو أمور تتعلق بالعمل، وقد تمتد رحلاتهم لساعات طويلة، لذلك يكون من الأفضل لهم ممارسة بعض التمارين المفيدة لأجسامهم أثناء الرحلة.

وفي السطور التالية سنستعرض أبرز التمارين والنصائح المفيدة في هذا الشأن، وهي كالتالي:

احرص على الاستراحة وممارسة المشي

يعد المشي مفيدا للجسم، خاصة إذا كانت رحلتك تستغرق الكثير من الساعات، وإذا كنت في المطار فاحرص على التجول في مكان حجز الرحلات بالمطار قبل انطلاق رحلتك بالطائرة، أو التنزه بالخارج عندما يقف القطار لركوب المسافرين ونزولهم في المحطات، أما إن كنت ستقود سيارة فيفضل أخذ عدة استراحات للخروج من السيارة والتمدد.

السفر

اتبع هذه التمارين في القطار أو الطائرة

يفضل ممارسة بعض التمارين التي تجنبك الإصابة بتشنجات العضلات أثناء السفر بالطائرة أو القطار، ومنها المشي بالممر كل نصف ساعة، وتحريك القدمين 20 مرة بشكل دائري، ورفع الكعبين والضغط بالأصابع على الأرضية، ثم رفع الأصابع والضغط بالكعبين على الأرضية 10 مرات مع كل قدم.

الطائره

كما شملت التمارين الرياضية الضغط على الرُكبتين والفخذين معاً والعد إلى رقم خمسة، مع تكرار ذلك خمس مرات، وكذلك الضغط بالجزء الأصغر من الظهر على المقعد، بحيث تجعل الكتفين للأمام، ثم قم بالتبديل بحيث يضغط الكتف على المقعد، مع تكرار ذلك خمس مرات. وفق “أخبار 24”.

وينصح أيضا بجعل الذراعين على الجنبين، وتدوير الكتفين للأمام 10 مرات، وللخلف 10 مرات، وكذلك تحريك الرأس ببطء في أحد الاتجاهات، مع تكرار ذلك مع الاتجاه الآخر 10 مرات.

الضغط

اتبع هذه الإرشادات حين الوصول لوجهتك
 
يشعر بعض الأفراد أحيانا بالتعب من السفر، ويفضل في هذه الحالة الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام لكونها تساهم في التقليل من الضغط العصبي والشعور بانخفاض الطاقة.

ومن التمارين المفيدة في هذا الشأن المشي، والسباحة، والقفز بالحبل سواء في غرفتك أو في الصالة الرياضية، بالإضافة لتمرين القرفصاء، وتمارين الدفع والسحب.

للراغبين في السفر.. اتبعوا هذه التمارين المفيدة لأجسامكم أثناء الرحلة

أخبار محلية
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