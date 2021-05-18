بالفيديو.. قصة شاب أمريكي ترك المملكة ثم عاد إليها بسبب رؤية 2030

كشف الشاب الأمريكي، محمد فلود، عن السبب الذي دفعه لمغادرة الولايات المتحدة الأمريكية والعودة مجددًا إلى المملكة التي شهدت ولادته، وتحديدًا في المنطقة الشرقية.
وذكر، خلال حديثه في برنامج “تجربة فريدة” على قناة “السعودية”، أنه ولد في الجبيل، حيث حفرت في ذاكرته ذكريات عن نشأته الإسلامية والأوقات التي قضاها في اللعب مع الأطفال.
وأضاف أنه غادر المملكة لكنه عاد للعمل بها مرة أخرى بسبب رؤية 2030، موضحاً أنه يريد أن يكون له تأثير في حياته وحياة الآخرين، لافتا إلى أنه وجد بالفعل ما يطمح له في إحدى الشركات بالمملكة، والتي يعمل فيها كمدير تخطيط المحتوى. وفق “أخبار 24”.
#تجربة_فريدة | محمد فلود.. مواطن أمريكي وُلد في السعودية بمدينة #الجبيل وعاد للمملكة بعد سنوات للعمل فيها بسبب رؤية 2030.#قناة_السعودية pic.twitter.com/BE87Tn2X5p
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 18, 2021