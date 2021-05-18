نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. قصة شاب أمريكي ترك المملكة ثم عاد إليها بسبب رؤية 2030
18/05/2021   6:08 م

بالفيديو.. قصة شاب أمريكي ترك المملكة ثم عاد إليها بسبب رؤية 2030

+ = -
742

كشف الشاب الأمريكي، محمد فلود، عن السبب الذي دفعه لمغادرة الولايات المتحدة الأمريكية والعودة مجددًا إلى المملكة التي شهدت ولادته، وتحديدًا في المنطقة الشرقية.

وذكر، خلال حديثه في برنامج “تجربة فريدة” على قناة “السعودية”، أنه ولد في الجبيل، حيث حفرت في ذاكرته ذكريات عن نشأته الإسلامية والأوقات التي قضاها في اللعب مع الأطفال.

وأضاف أنه غادر المملكة لكنه عاد للعمل بها مرة أخرى بسبب رؤية 2030، موضحاً أنه يريد أن يكون له تأثير في حياته وحياة الآخرين، لافتا إلى أنه وجد بالفعل ما يطمح له في إحدى الشركات بالمملكة، والتي يعمل فيها كمدير تخطيط المحتوى. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. قصة شاب أمريكي ترك المملكة ثم عاد إليها بسبب رؤية 2030

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885154006.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.