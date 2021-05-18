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أخبار محلية > بالفيديو.. المصلح يوضح حكم وكفارة الإجهاض لجنين عمره 3 أشهر
18/05/2021   10:40 م

بالفيديو.. المصلح يوضح حكم وكفارة الإجهاض لجنين عمره 3 أشهر

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أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الدكتور خالد المصلح، كفارة الإجهاض بعد مرور 3 أشهر من الحمل.

وقال إن الإجهاض بعد نفخ الروح محرم بالاتفاق، كما أكد أن الإجهاض في طور المضغة المخلقة، وهو بعد مرور 90 يومًا أو أكثر، محرم أيضًا.

وذكر أن من تقدم على ذلك فهي آثمة وعليها التوبة إلى الله، مؤكدًا أن الكفارة في هذه الحالة هي عشر دية الأم، أي ما يعادل 5 من الإبل.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. المصلح يوضح حكم وكفارة الإجهاض لجنين عمره 3 أشهر

أخبار محلية
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