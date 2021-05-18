بالفيديو.. المصلح يوضح حكم وكفارة الإجهاض لجنين عمره 3 أشهر

أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الدكتور خالد المصلح، كفارة الإجهاض بعد مرور 3 أشهر من الحمل.
وقال إن الإجهاض بعد نفخ الروح محرم بالاتفاق، كما أكد أن الإجهاض في طور المضغة المخلقة، وهو بعد مرور 90 يومًا أو أكثر، محرم أيضًا.
وذكر أن من تقدم على ذلك فهي آثمة وعليها التوبة إلى الله، مؤكدًا أن الكفارة في هذه الحالة هي عشر دية الأم، أي ما يعادل 5 من الإبل.
حكم الاجهاض في الشهر الثالث ؟ الشيخ د. خالد المصلح
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— قناة الرسالة (@alresalahnet) May 18, 2021
وفق “أخبار 24”.