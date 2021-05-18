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أخبار محلية > “الداخلية”: عودة التعليم حضورياً للمعلمين والمعلمات.. وهذا موقف الطلاب
18/05/2021   10:40 م

“الداخلية”: عودة التعليم حضورياً للمعلمين والمعلمات.. وهذا موقف الطلاب

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أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء ضمن عدد من القرارات، عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات، في عدد من الجهات التعليمية، وبينت موقف الطلاب من الحضور في المدارس.

وأوضحت في بيانها اليوم أن قرار عودة المعلمين والمعلمات يشمل أيضا أعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبينت أنه بالنسبة للطلاب والطالبات تتفق وزارتا الصحة والتعليم على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة بالحضور. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أنه ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، يُشترط التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول أي نشاط أو مناسبات، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

“الداخلية”: عودة التعليم حضورياً للمعلمين والمعلمات.. وهذا موقف الطلاب

أخبار محلية
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