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اخبار رياضية > “فيفا” يناقش اقتراح اتحاد الكرة بشأن إقامة كأس العالم كل عامين
18/05/2021   10:39 م

“فيفا” يناقش اقتراح اتحاد الكرة بشأن إقامة كأس العالم كل عامين

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يناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم 21 مايو الجاري، اقتراحاً تقدم به الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن تغيير نظام إقامة كأس العالم للكبار وكأس العالم للسيدات.

وتضمن مقترح الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلب دراسة جدوى حول إمكانية إقامة كأس العالم للكبار، وكأس العالم للسيدات كل سنتين بدلاً من أربعة أعوام.

وكان مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم، الفرنسي أرسين فينجر، قد أزاح النقاب عن مقترح جديد يفتح الباب لإقامة كأس العالم كل عامين. وفق “أخبار 24”.

وقال مدرب أرسنال الأسبق، في تصريحات سابقة إن الفيفا يفكر في عدة مفاجآت تتضمن إقامة كأس العالم وبطولة أمم أوروبا كل عامين مع مراجعة جدول المسابقات، على أن يتم اعتماد جدول مضغوط لمباريات التصفيات، وضرورة وجود فترات راحة من أجل اللاعبين.

“فيفا” يناقش اقتراح اتحاد الكرة بشأن إقامة كأس العالم كل عامين

اخبار رياضية
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