وزير الإعلام ناعيًا المخرج عبدالخالق الغانم: ترك أثرًا في مسيرة الفن السعودي

نعى وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، المخرج عبدالخالق الغانم، الذي وافته المنية اليوم (الثلاثاء)، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وقدم القصبي خالص التعازي والمواساة لأسرة الغانم، مشيرًا إلى أنه قدم للشاشة الفضية أعمالًا متميزة، تركت أثرًا كبيرًا في مسيرة الفن السعودي.
وتوفي الغانم اليوم بعد صراع مع مرض سرطان البروستات، عن عمر يناهز 63 عامًا، تاركًا أعمالاً فنية خالدة أبرزها “طاش ما طاش” و”جنون المال” و”حارتنا الحلوة” وغيرها. وفق “أخبار 24”.
نقدم خالص التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد المخرج الأستاذ عبدالخالق الغانم، الذي قدم للشاشة الفضية أعمالًا متميزة، تركت أثرًا كبيرًا في مسيرة الفن السعودي.
نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته
إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/drMUQCEI23
— ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) May 18, 2021