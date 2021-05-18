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أخبار محلية > وزير الإعلام ناعيًا المخرج عبدالخالق الغانم: ترك أثرًا في مسيرة الفن السعودي
18/05/2021   10:39 م

وزير الإعلام ناعيًا المخرج عبدالخالق الغانم: ترك أثرًا في مسيرة الفن السعودي

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نعى وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، المخرج عبدالخالق الغانم، الذي وافته المنية اليوم (الثلاثاء)، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وقدم القصبي خالص التعازي والمواساة لأسرة الغانم، مشيرًا إلى أنه قدم للشاشة الفضية أعمالًا متميزة، تركت أثرًا كبيرًا في مسيرة الفن السعودي.

وتوفي الغانم اليوم بعد صراع مع مرض سرطان البروستات، عن عمر يناهز 63 عامًا، تاركًا أعمالاً فنية خالدة أبرزها “طاش ما طاش” و”جنون المال” و”حارتنا الحلوة” وغيرها. وفق “أخبار 24”.

وزير الإعلام ناعيًا المخرج عبدالخالق الغانم: ترك أثرًا في مسيرة الفن السعودي

أخبار محلية
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