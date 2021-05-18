قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، إنه يستذكر في اليوم العالمي للمتاحف تاريخ المملكة الحي النابض بالقصص والبطولات.
وأشار إلى تاريخ المملكة بواحاتها الواسعة، ومبانيها عميقة الإرث والأثر، من الدرعية التاريخية، بحي الطريف التاريخي المسجل في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، الذي خلّد بطولات الملوك، وسطر ملاحم الأبطال.
وأوضح أنه يستذكر قصر سلوى، الأيقونة الوطنية الشامخة، التي سمت وتعالت منذ حوالي 300 عام، كعاصمة لمهد انطلاقة المملكة، الدولة السعودية الأولى، مضيفا أنه سيحتفى كذلك بسبعة متاحف مختلفة، تحكي لزائرها مجدًا راسخًا لا يزول، وتاريخاً لا يُمحى، وأرضاً سكنت قلب شعبها، وألهمت روح زائرها.
ويحتفل العالم في 18 مايو من كل عام باليوم العالمي للمتاحف الذي حدده المجلس الدولي للمتاحف (الأيكوم) عام 1977 لزيادة الوعي بأهمية المتاحف في تطوير المجتمعات باعتبارها الذاكرة الحية للشعوب، وكذلك إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف للتواصل مع الجمهور وتنبيههم للتحديات التي تواجه المتاحف.
وفق “أخبار 24”.