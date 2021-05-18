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أخبار محلية > مشيدًا بالممرضة السعودية.. الوليد بن طلال يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا (فيديو)
18/05/2021   10:39 م

مشيدًا بالممرضة السعودية.. الوليد بن طلال يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا (فيديو)

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تلقى الأمير الوليد بن طلال، اليوم الثلاثاء، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشاد خلال تلقيه الجرعة بكفاءة الممرضة التي أعطته إياها، وسألها عن حصولها على البكالوريوس، مؤكدًا أنه لم يشعر بأي ألم .

وقال الوليد بن طلال إن السعوديات أفضل من ألف أجنبية تعمل في هذا المجال، مازحا بأنه على استعداد للحصول على جرعة ثالثة من اللقاح.

وفق “أخبار 24”.

مشيدًا بالممرضة السعودية.. الوليد بن طلال يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا (فيديو)

أخبار محلية
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