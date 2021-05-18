مشيدًا بالممرضة السعودية.. الوليد بن طلال يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا (فيديو)

تلقى الأمير الوليد بن طلال، اليوم الثلاثاء، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأشاد خلال تلقيه الجرعة بكفاءة الممرضة التي أعطته إياها، وسألها عن حصولها على البكالوريوس، مؤكدًا أنه لم يشعر بأي ألم .
وقال الوليد بن طلال إن السعوديات أفضل من ألف أجنبية تعمل في هذا المجال، مازحا بأنه على استعداد للحصول على جرعة ثالثة من اللقاح.
الحمدالله اليوم اتممت الجرعة الثانية من لقاح #كوفيد_19، افتخر بمستوى الطاقم الطبي السعودي في @SaudiMOH تحت راية قيادتنا الرشيدة 🇸🇦🇸🇦🇸🇦. pic.twitter.com/bepzLrdGrq
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 18, 2021
وفق “أخبار 24”.