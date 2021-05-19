بالفيديو.. هكذا سيكون دخول الجماهير لمباراة الهلال والأهلي بالرياض

رصد تقرير تلفزيوني الإجراءات التي سيتم تطبيقها لتنظيم دخول الجماهير لمباراة الهلال والأهلي، والتي ستقام اليوم (الأربعاء) بملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح التقرير وفقاً لبرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، أن منافذ بيع التذاكر ستكون مغلقة بعد طرح التذاكر للبيع إلكترونياً، وسيتوفر أكثر من نقطة فرز للتأكد من أن الأشخاص الذين سيحضرون المباراة تنطبق عليهم الاشتراطات التي أعلنت عنها الجهات المختصة.
وستفتح بوابات الملعب في الساعة الخامسة عصراً قبل المباراة بخمس ساعات حتى يكون هناك متسع من الوقت لتنظيم عملية دخول الجماهير دون حدوث ازدحام، كما تم وضع ملصقات على الأرض للمساعدة في تطبيق التباعد الاجتماعي.
وسيقوم المنظمون بالاطلاع على تذاكر المباريات ومن ثم توجيه الجماهير نحو البوابة التي يمكنهم من خلالها الوصول لمقاعدهم، إلى جانب الاطلاع على الحالة الصحية للجماهير المسجلة في تطبيق “توكلنا”. وفق “أخبار 24”.
وجرى وضع ملصقات إرشادية على مقاعد المدرجات وتحديد المقاعد التي يمكن استخدامها، فيما سيسمح لأفراد العائلة الواحدة بالجلوس معاً، وسيتواجد عدد من المنظمين في المدرجات للتأكد من ارتداء الجماهير للكمامات وتطبيقهم الإجراءات الاحترازية.
#في_المرمى يستعرض طريقة دخول جماهير الهلال والأهلي الى ستاد الامير فيصل بن فهد pic.twitter.com/mQIjdPRI24
— العربية – في المرمى (@FilMarma) May 18, 2021