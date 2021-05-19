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أخبار المناطق > جدة: ضبط 3 يمنيين ارتكبوا عملية سطو على مركبة نقل الأموال واستولوا على 1.5 مليون ريال
19/05/2021   8:31 ص

جدة: ضبط 3 يمنيين ارتكبوا عملية سطو على مركبة نقل الأموال واستولوا على 1.5 مليون ريال

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أعلن المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، ضبط 3 يمنيين لارتكابهم جريمة سطو على مركبة نقل الأموال بمدينة جدة وسلب مليون ونصف المليون ريال.

وأوضح المتحدث الإعلامي أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، اثنان ارتكبا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة وسلب مبلغ 1.5 مليون ريال، وإطلاق النار على أحد العاملين في إحدى المؤسسات بعد هروبهم لفتح صناديق الأموال، وآخر قام بإيوائهم، وضبط بحوزتهم على مسدس، واسترداد مبلغ 1,475,000 ريال. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه جرى إيقاف الجناة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

جدة: ضبط 3 يمنيين ارتكبوا عملية سطو على مركبة نقل الأموال واستولوا على 1.5 مليون ريال

أخبار المناطق
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