لديه إيقاف خدمات دون منع السفر هل يحق له تجديد جواز سفره؟ “الجوازات” ترد

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ردت المديرية العامة للجوازات على سؤال حول مدى إمكانية تجديد جواز السفر لشخص لديه إيقاف خدمات من قبل الشرطة، دون منعه من السفر.
وأشارت أن التعليمات تشترط خلو سجل المستفيد من الملاحظات والمخالفات حتى يتمكن من تجديد أو إصدار جواز السفر.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج