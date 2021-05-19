بالفيديو.. مصادر: وزير الخارجية اللبناني سيتقدم باستقالته من منصبه

كشفت مصادر أن وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة سيتقدم باستقالته من منصبه اليوم (الأربعاء)، وذلك بعد الضغوط والانتقادات الشديدة التي تعرض لها عقب إساءته للسعوديين في لقاء تلفزيوني.
وأوضحت المصادر وفقاً لقناة “الإخبارية”، أن كل المعطيات تؤكد أن وهبة سيزور القصر الجمهوري صباح اليوم ليلتقي برئيس الجمهورية، ثم يعلن تعليق مشاركته في حكومة تصريف الأعمال.
وأضافت أن هناك معلومات تشير إلى أنه يجري حالياً البحث عمن سيخلف “شربل” بعد تخليه عن منصبه، مبينة أن ما حدث كان أكبر من قدرة الوزير على التحمل وقدرة الرئيس كذلك الذي يبدو أنه أجبر شربل على تقديم الاستقالة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الإدانات للوزير اتسعت حتى من حلفائه داخل التيار الذي ينتمي إليه، وحتى من بعض حلفاء حزب الله.
فيديو | مراسلة #الإخبارية: وزير خارجية #لبنان يتجه لإعلان استقالته من الحكومة غدا pic.twitter.com/FZqWRq4UPy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2021