تفاعلت شركات أمس الثلاثاء مع الشاب الذي انتشر مقطع فيديو له عائدا من منفذ جسر الملك فهد فجر يوم الاثنين لعدم انطباق تعليمات السفر عليه.
وأعلنت الشركات منح الشاب هدايا ومكافآت نظرا لما حدث معه، وعودته من المنفذ وحيدا يجر حقيبة السفر، فيما سافر مرافقوه بدونه.
وقالت إحدى الشركات على هاشتاق “فتى الجسر”: “اللي يعرفه يقوله ما يصير خاطرك إلا طيب، من عندنا تأمين شامل أو تذكرة طيران وسكن مجاني لمدة أسبوع”.
فيما شهد الهاشتاق عروضا من شباب كثر يرحبون به صديقا، فيما استعد آخرون بتقديم هدايا وكوبونات خصم له، كما تضمنت التغريدات بعض الطرائف.
يُذكر أنه عقب فتح كافة المنافذ للمواطنين، لم يتمكن بعضهم من السفر، حيث تم تحديث الشروط لتكون لمن تلقوا جرعتي اللقاح، ومن هم أكبر من 18 عاما.
وفق “أخبار 24”.