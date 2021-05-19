سكان المملكة أنفقوا 8.6 مليار ريال في أسبوع .. منها 1.3 مليار على المطاعم والمقاهي

أعلن البنك المركزي أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي، وتحديدًا في الفترة من 9 إلى 15 مايو 2021، كما أظهر تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت بواسطة نقاط البيع.
وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق 8.6 مليار ريال من خلال 91 مليون عملية تقريبا، بانخفاض في قيمة العمليات بلغ 20 %.
وأنفق المستهلكون في قطاع المطاعم والمقاهي 1.3 مليار ريال، ومثلها على الأطعمة والمشروبات، وفي المركز الثالث قطاع الملابس والأحذية بمبلغ 1.17 مليار ريال، ثم إنفاقات أخرى بلغت 1.1 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وجاء الإنفاق على السلع والخدمات المتنوعة في المركز الخامس بإنفاق بلغ 683 مليون ريال، وخامسا قطاع الصحة بإجمالي مبلغ 504 ملايين ريال، وفي المركز السادس جاء الإنفاق على محطات الوقود بمبلغ 487 مليون ريال.